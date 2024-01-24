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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Пострадавшая от псевдочумы башкирская птицефабрика построит комплекс за 224 млн руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ООО "Стерлибашевская птицеферма" (Башкирия) намерено создать птицеводческий комплекс в Чекмагушевском районе, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Общая стоимость инвестиционных мероприятий на реализацию проекта составляет 224,2 млн рублей. Ожидается, что освоение инвестиций и полная реализация проекта будут завершены в период по 2027 год", - говорится в сообщении.

Инвестор получил в аренду земельный участок общей площадью 271 га "по упрощенной процедуре без проведения торгов, что является распространенной формой поддержки проектов, направленных на замену импорта".

Согласно данным регионального управления Россельхознадзора, в середине декабря 2022 года на территории этой птицефермы в Стерлибашевском районе был зафиксирован массовый падеж почти 7 тыс. 24-дневных цыплят-бройлеров. В пробах патологического материала от павшей птицы был выявлен вирус болезни Ньюкасла (псевдочума, высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и высокой смертностью). Все поголовье птицы на птицеферме было уничтожено.

По данным региональных властей, в настоящее время компания планирует сосредоточиться на производстве мяса птицы, довести мощность выпуска продукции до 780 тонн в год. Предполагается, что объем производства птицы предприятием после выхода нового комплекса на полную мощность составит 540 тыс. голов в год (54 цикла в год по 10 тыс. голов), потребление корма – 2,538 тыс. тонн.

"Для реализации инвестиционного проекта и покрытия потребности в кормовой базе необходима 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (под пять культур по 200 га: озимая пшеница, яровая пшеница, горох и соя, люцерна на зеленый корм). Потребность в горохе с соей и зеленом корме объясняется производством продукции по стандартам халяль без использования мясокостной муки", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Компания Sagrada (импортер растаможенного европейского оборудования для птицеводства и животноводства, представлен в России, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане), поставщик "Стерлибашевской птицефермы", сообщает на своем сайте, что проект ООО предполагает реконструкцию законсервированной в 2017 году птицефабрики, оснащение корпуса оборудованием для выращивания бройлеров, проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Как сообщает в своих соцсетях ООО, в январе 2024 года поставщик "выполнил оснащение комплекса оборудованием для напольного выращивания бройлеров размером 100х18 м", смонтировал системы автоматического кормления, поения и микроклимата.

По данным ЕГРЮЛ, "Стерлибашевская птицеферма" зарегистрирована в ноябре 2015 года, занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Владельцем компании является ее директор Булат Рафиков.

Стерлибашевская птицеферма Башкирия
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