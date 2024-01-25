Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Калининградский "Энкор" начал производство ключевых компонентов для солнечной энергетики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Завод "Энкор" начал рост слитков монокристаллического кремния и выпуск кремниевых пластин для солнечных ячеек (ключевых компонентов для высокоэффективных солнечных модулей), сообщила компания.

Производство создано на территории индустриального парка "Черняховск" в Калининградской области.

Завод спроектирован и построен за два года. Суммарные частные инвестиции в проект составили 30 млрд руб. Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, говорится в сообщении "Энкора".

"Уже скоро, в I квартале текущего года, на калининградской площадке состоится запуск еще одного предприятия - завода по созданию солнечных ячеек. В результате здесь в Калининградской области будет работать крупнейшее в Европе производство оборудования для солнечных электростанций", - сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска завода, показанной в эфире "Россия-24".

Российская гетероструктурная технология производства солнечных элементов обладает наибольшим потенциалом снижения стоимости производимой электроэнергии по сравнению с другими кремниевыми технологиями, включая сегмент высокоэффективных, отмечается в сообщении "Энкора".

Энкор Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });