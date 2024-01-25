Калининградский "Энкор" начал производство ключевых компонентов для солнечной энергетики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Завод "Энкор" начал рост слитков монокристаллического кремния и выпуск кремниевых пластин для солнечных ячеек (ключевых компонентов для высокоэффективных солнечных модулей), сообщила компания.

Производство создано на территории индустриального парка "Черняховск" в Калининградской области.

Завод спроектирован и построен за два года. Суммарные частные инвестиции в проект составили 30 млрд руб. Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, говорится в сообщении "Энкора".

"Уже скоро, в I квартале текущего года, на калининградской площадке состоится запуск еще одного предприятия - завода по созданию солнечных ячеек. В результате здесь в Калининградской области будет работать крупнейшее в Европе производство оборудования для солнечных электростанций", - сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска завода, показанной в эфире "Россия-24".

Российская гетероструктурная технология производства солнечных элементов обладает наибольшим потенциалом снижения стоимости производимой электроэнергии по сравнению с другими кремниевыми технологиями, включая сегмент высокоэффективных, отмечается в сообщении "Энкора".