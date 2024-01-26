Нацбанк Белоруссии обеспокоен избытком денежного предложения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) опасается рисков макроэкономического дисбаланса из-за высокого роста денежного предложения в 2023 году и ориентируется на почти двукратное снижение темпов роста денежной массы в 2024 году при фактическом сохранении номинальных объемов кредитования.

"Фактическая динамика показателей денежного предложения существенно опередила прирост ключевых макроэкономических показателей в реальном выражении. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов. В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, повышенный спрос на потребительском рынке, раскручивание инфляционно-девальвационной спирали, ухудшение показателей устойчивости банковского сектора", - заявил заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц в докладе на расширенном заседании правления центробанка (доклад опубликован на сайте НББ).

По данным Калечица, за 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 28,1%, в том числе средней рублевой денежной массы - 35,4%. При этом требования банков к экономике в национальной валюте увеличились на 35,4%, а с учетом валютного финансирования - на 19,1%. "Это существенно выше аналогичных показателей 2022 года и полностью соответствует прогнозным параметрам 2023 года", - отметил он.

Замглавы НББ пояснил, что фактическая динамика денежного предложения сформировалась в результате удовлетворения банками повышенного спроса на кредитные ресурсы со стороны субъектов хозяйствования и физических лиц. При этом он подчеркнул, что в результате сформировались "определенные риски для макроэкономической сбалансированности".

Общий объем кредитной поддержки реального сектора экономики со стороны банков в 2023 году достиг 144,6 млрд белорусских рублей, увеличившись на 29,1%.

Говоря о планах на 2024 год, Сергей Калечиц подчеркнул, что по оценке Нацбанка, объем предоставления кредитов юридическим и физическим лицам в национальной и иностранной валютах составит 145-150 млрд белорусских рублей. "Общие объемы предоставления банками кредитов физическим лицам на потребительские цели должны быть сопоставимы с прошлым годом - 10,5-11 млрд белорусских рублей. Подходить к их выдаче следует взвешенно, с учетом наличия свободных ресурсов и полного удовлетворения платежеспособного спроса по обозначенным ранее приоритетным направлениям кредитной поддержки экономики", - отметил он.

По прогнозу НББ, для поддержания деловой активности в стране и обеспечения ценовой стабильности прирост средней широкой денежной массы в 2024 году должен находиться в пределах 11-15% (против 28% в 2023 году - ИФ).

По словам Сергея Калечица, для регулирования роста денежного предложения Нацбанк намерен в первую очередь задействовать инструменты, направленные на ограничение объема избыточной ликвидности в банковском секторе. Кроме того, "в рамках управления своей ликвидностью банкам следует в большей степени, чем до настоящего времени, ориентироваться на рынок межбанковского кредитования, развитие данного сегмента финансового рынка необходимо в рамках повышения эффективности процентного канала денежно-кредитной политики", - подчеркнул он.

Заместитель главы НББ Дмитрий Калечиц, курирующий вопросы финансовой стабильности, в своем докладе также подчеркнул, что Нацбанк будет стремиться поддерживать рост кредитования в 2024 году в соответствии с параметрами, определенными в основных направлениях денежно-кредитной политики на текущий год (на уровне 10% - ИФ). "Это является важным фактором недопущения роста уровня системных рисков", - сказал он.

По его словам, в случае более существенного ускорения кредитования банками экономики регулятор рассмотрит вопрос об активизации контрциклического буфера, представляющего собой надбавку к нормативам достаточности капитала 1-го уровня.

"Сохранение в 2024 году ускоренных темпов кредитования, сложившихся в прошлом году и превышающих параметры роста кредита экономике, определенные в основных направлениях денежно-кредитной политики, приведет к нарастанию системных рисков финансовой стабильности, в особенности кредитного риска банковского сектора. На сегодняшний день он представляет наибольшую по объему потенциальных потерь уязвимость", - констатировал Дмитрий Калечиц.

По его словам, опасения НББ также вызывает некоторое ухудшение финансового положения предприятий реального сектора экономики: "Снизилась прибыль как в реальном, так и в номинальном выражении. Наблюдается рост чистого убытка убыточных организаций. Продолжилось снижение коэффициентов рентабельности продаж и продукции в целом по реальному сектору".

Также Калечиц подчеркнул, что дальнейшее усиление кредитования, в особенности льготного, усилит и фискальные риски. По оценке Нацбанка, основным источником, генерирующим фискальные риски и оказывающим давление на устойчивость государственных финансов, является сектор государственных предприятий, требующий существенной систематической поддержки. Так, ежегодные объемы кредитования предприятий с господдержкой в 2020-2023 годах составляют 3-4,5% к ВВП. "Потенциальный навес, вызванный наличием обязательств, с обслуживанием которых не справляются имеющие их госпредприятия, на начало 2023 года составлял около 11,4% к ВВП", - сообщил замглавы НББ.

Он также отметил сохранение рисков уязвимости банковского сектора в связи с изменением роли отдельных инвалют на внутреннем валютном, кредитном и депозитном рынках. "Банки справляются с изменением валютной структуры своих пассивов и активов, однако масштабы изменений являются достаточно серьезным вызовом", - сказал он.

Официальный курс на 26 января - 3,1775 белорусских рубля/$1.