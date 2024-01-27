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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать вопрос поставок газа в Европу, и не только транзитом через Украину, но и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Думаю, мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, по которому заканчивается контракт в 2024 году (транзит через Украину - ИФ). Если будет желание другой стороны, мы готовы обсуждать эти вопросы, но пока такого желания не видим", - сказал он.

Александр Новак
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