Телемедицинский сервис "Доктис" выходит на рынок Саудовской Аравии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Провайдер телемедицинских услуг "Доктис" выходит на рынок Саудовской Аравии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который является соинвестором компании.

В рамках ежегодной выставки Arab Health 2024, проходящей с 29 января по 1 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах, "Доктис" подписал соглашение о партнерстве с компанией Rowad Medical Services, которая предлагает различные интеллектуальные решения в сфере медицины. Стороны зарегистрировали в Саудовской Аравии международную компанию DoctisME, сообщил РФПИ.

Пилотные проекты DoctisME будут реализованы на территории Саудовской Аравии. DoctisME будет предоставлять услуги по цифровизации для государственной системы здравоохранения, а также частных медицинских клиник. Компания Rowad Medical Services в рамках соглашения будет поддерживать продвижение продуктов и услуг и организацию взаимодействия с заказчиками.

Рынок телемедицинских услуг Саудовской Аравии прогнозируется на уровне $1 млрд долларов к 2030 году, "Доктис" планирует охватить 50% населения страны в качестве пользователей своих сервисов, отмечается в сообщении. Дальнейшая стратегия международного развития предусматривает выход на рынки других стран Ближнего Востока, а также Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки с общим предполагаемым количеством потребителей услуг более 1 млрд человек.

Телемедицинский сервис "Доктис" - проект Марка Курцера, основателя сети клиник "Мать и дитя", он был запущен в 2016 году, в 2018 году в проект вошли РФПИ и его иностранные партнеры.

Ранее при поддержке РФПИ на рынок Саудовской Аравии вышла другая российская компания - NtechLab, она осуществляет деятельность в области разработки систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей.