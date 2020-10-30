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"Ростелеком" и РФПИ создадут платформу телемедицины на ресурсах сети "Мать и дитя"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Компании "Цифромед" (совместное предприятие "Ростелекома" и "Ростеха") и "Доктис" (проект РФПИ и Марка Курцера, основателя сети клиник "Мать и дитя") создают СП для развития платформы телемедицины, говорится в сообщении "Ростелекома".

Платформа будет базироваться на ресурсах сети клиник "Мать и дитя" (MD Medical Group Investments Plc), а также государственных медучреждений. Дистанционные консультации будут оказываться в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том числе на базе портала госуслуг.

В СП 49% будет у "Цифромеда", 49% – у "Доктис" и 2% у РФПИ. "Доктис" передаст в СП права на IT-систему компании, "Цифромед" обеспечит поддержку для соответствия стандартам систем здравоохранения.

"Доктис" был запущен в 2016 году, в 2018 году в проект вошли РФПИ и Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners).

Ростелеком РФПИ

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