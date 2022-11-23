"Ростелеком" создает СП в сфере медицинских интеллектуальных систем и сервисов ОМС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" создает совместное предприятие с компанией "Лаборатория Элемент" для разработки интеллектуальных систем и цифровых сервисов обязательного медицинского страхования.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", СП создано на базе ООО "РТК-Элемент", которое было учреждено в декабре 2020 года структурами, аффилированными с "Ростелекомом".

По состоянию на 21 ноября "дочка" "Ростелекома" - АО "РТ Лабс" сохранила за собой 51% "РТК-Элемент", 49% получило ООО "Лаборатория Элемент".

"Отчуждение 49% доли в компании осуществляется с целью создания совместного предприятия для аккумулирования компетенций по разработке интеллектуальных систем и комплексных клиентоцентричных цифровых сервисов обязательного медицинского страхования. Создание данного СП – логичное развитие кластера цифрового здравоохранения "Ростелекома"", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе госоператора.

ООО "Лаборатория Элемент" учреждено в 2014 году. На ее сайте указано, что компания развивает сервисы скрининга лекарственных назначений "drugscreening", проверки субстанций на вхождение в "запрещенный" список WADA, а также систему поддержки принятия медицинских решений и непрерывного медицинского образования UpToDate. В числе клиентов компании указаны РУСАДА, Национальное антидопинговое агентство Белоруссии "НАДА", НИИ Нейрохирургии Бурденко, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

По данным ЕГРЮЛ, компания на 58,7% принадлежит Сергею Меркулову, по 16,7% - у Алексея Сошнина и Дамира Енгалычева, еще 8% - у Алексея Соловьева.

В 2021 году выручка "Лаборатория Элемент" составила 286,2 млн рублей, чистая прибыль - 105 млн рублей.

"Ростелеком" с 2019 года совместно с "Ростехом" развивают совместное предприятие "Цифромед", которое представляет собой центр компетенций по цифровизации здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. В 2021 году доля "Ростеха" (49%) перешла к АО "Национальная цифровая экосистема здравоохранения", участниками которого являются структуры "Фармстандарта" и "Ростеха".

"Цифромед", в свою очередь, владеет 50% ООО "РТ Доктис", которое развивает телемедицинские сервисы. Оставшаяся доля в "РТ Доктис" принадлежит ООО "Диджитал Медикэл Оперейшенс" (на 91,5% принадлежит ООО "ДМ Холдинг", в котором 70% - у основателя и гендиректора "Мать и Дитя" Марка Курцера).