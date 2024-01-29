Toyota приостановит поставки ряда автомобилей из-за проблем с тестами двигателей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor приостанавливает поставки автомобилей с двигателями, прошедшими ненадлежащее тестирование, говорится в сообщении компании.

Речь идет о машинах Toyota Land Cruiser Prado, Toyota HiAce / Toyota Grance / Mazda Bongo Brawny, Hino Dyna / Dutro, Toyota Hilux и Toyota Fortuner с двигателями 1GD, Toyota Hilux и Toyota Innova с двигателями 2GD, а также Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX500d с двигателями F33A.

Toyota Industries также приостанавливает поставки указанных двигателей.

При сертификационном тестировании их мощность измерялась с помощью программного обеспечения, отличного от используемого при массовом производстве, что могло привести к искажению результатов, объяснила компания. Проверка продукции массового выпуска показала ее соответствие стандартам, и указанные двигатели и автомобили можно продолжать использовать.