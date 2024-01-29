Экс-менеджер "ЭР-Телекома" Паламарчук возглавил разработчика ПО NtechLab

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором NtechLab (разработчик ПО для видеоаналитики) назначен Алексей Паламарчук, ранее занимавший руководящие должности в "Ростелекоме" и "ЭР-Телеком Холдинге".

Как говорится в сообщении NtechLab, Паламарчук сменил Сергея Сучкова, который сфокусируется на стратегическом развитии и останется в составе управляющих и наблюдательных органов компании.

Кадровые перестановки связаны с разработкой в 2023 году новой стратегии компании, в рамках которой NtechLab планирует запуск новых продуктов, расширение сети продаж в регионах России и выход на новые международные рынки.

"В 2023 году наша команда успешно реализовала ряд антикризисных мер, отвечающих новым вызовам и обновлению бизнес-ландшафта. Компания сохранила всех ключевых сотрудников, сфокусировалась на развитии новых направлений и сократила цикл разработки продуктов. Для реализации новой стратегии развития было принято решение о необходимости ротации внутри компании и пополнении команды. Операционное управление возьмет на себя Алексей Паламарчук, обладающий большим опытом развития технологических продуктов", - приводятся в сообщении слова Сергея Сучкова.

В сообщении отмечается, что одной из ключевых задач нового генерального директора станет вывод на рынок новых продуктов на основе искусственного интеллекта, в частности - в сегменте медицинских технологий.

"В соответствии с новой стратегией развития компания расширит линейку продуктов, создавая решения на основе ИИ как для общественной безопасности, так и для здравоохранения, образования и других отраслей", - приводятся в сообщении слова Паламарчука.

Как говорится в сообщении, до прихода в NtechLab Паламарчук занимал руководящие должности в органах государственной власти, компаниях "Ростелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг" и обладает большим опытом развития технологических продуктов.

NtechLab (ООО "НТЕХ ЛАБ") основана в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. В марте 2023 года Reuters писал со ссылкой на них, что они вышли из компании из-за разногласий с топ-менеджментом и инвесторами.

На данный момент, по данным ЕГРЮЛ, ООО "НТЕХ ЛАБ" принадлежит кипрской N-Tech.Lab LTD.

NtechLab разрабатывает программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Продукты и алгоритмы компании используются для реализации широкого набора сценариев в корпоративном и государственном секторе.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2022 года выручка ООО "НТЕХ ЛАБ" составила 1,15 млрд рублей (рост на 14%), чистый убыток - 228,3 млн рублей против чистой прибыли в 2021 году в размере 88,2 млн рублей.