Эксперимент с системой распознавания лиц в Москве дал больше ста задержанных

Такие камеры испытывают в метро, на улицах, у подъездов и на массовых мероприятиях

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В результате тестирования систем распознавания на улицах Москвы полицейские задержали 90 подозреваемых, а за благодаря таким камерам в метро в месяц удается задерживать от пяти до десяти разыскиваемых, рассказали "Ведомостям" в ГУ МВД столицы.

По словам представителя управления, если раньше многие относились к системе скептически, она оказалась успешной и упростила розыск без увеличения личного состава полиции.

Около тысячи камер установлены у подъездов жилых домов, а в метро системы видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами никого не могли задержать. Эксперимент на городской инфраструктуре начали в августе 2017 года, в метро - весной 2018 года. Система сравнивает лица из видеопотока с базой разыскиваемых и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости полицейских.

Начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрий Головин предоставил иные данные: за счет наружной системы видеоаналитики с августа 2017 года в Москве задержали 39 подозреваемых. Когда ДИТ тестировал систему на массовых мероприятиях в 2019 и 2018 году, там задержали 152 разыскиваемых. Представители метрополитена и ДИТа сказали, что благодаря в том числе видеонаблюдений число правонарушений в метро сократилось вдвое за последние 2,5 года. Точных цифр они не назвали.

Системы для тестирования предоставляют "Центр речевых технологий" (ЦРТ; специализируется на биометрии, 51% принадлежит Сбербанку) и VisionLabs (25,07% принадлежит Сбербанку), сообщили изданию представители компаний. Представитель разработчика биометрических технологий Ntechlab (12,5% – у "дочки" "Ростеха") подтвердил, что его компания участвует в эксперименте в метрополитене. Тесты продолжаются, по итогам с транспортным комплексом будет работать от трех до пяти компаний одновременно, добавил представитель ДИТа.