Германский универмаг с вековой историей KaDeWe подал на банкротство

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Германский универмаг KaDeWe подал заявление о банкротстве, пишет Financial Times.

В KaDeWe заявили, что не в состоянии выплачивать арендную плату за свой магазин в Берлине - одну из крупнейших розничных точек продажи товаров класса "люкс" в Европе. Зданием через отдельную от своей операционной компании структуру владеет один из собственников KaDeWe - австрийская Signa Holding, обанкротившаяся в ноябре 2023 года.

Кредиторы Signa не хотят идти на компромисс в вопросе снижения арендной платы, опасаясь уменьшения стоимости обеспечения ее обязательств, пишет FT.

KaDeWe появился 117 лет назад и также продает товары онлайн. Газета называет его самым известным универмагом Германии.