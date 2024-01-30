Northrop Grumman ускоренно выкупит свои акции у Morgan Stanley на $1 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corp. заключила соглашение об ускоренном выкупе собственных акций у банка Morgan Stanley на сумму $1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе, в рамках соглашения компания получит 1,8 млн акций, или примерно 80% согласованного объема, уже 31 января.

В декабре Northrop Grumman увеличила программу выкупа акций на $2,5 млрд, объем доступных средств по программе сейчас оценивается в $3,6 млрд. В январе-сентябре прошлого года фирма выкупила свои акции на $1,15 млрд.

Также в понедельник компания анонсировала размещение приоритетных необеспеченных облигаций на сумму $2,5 млрд. В том числе она разместит бонды с погашением в 2029 году на $500 млн под 4,6% годовых, облигации с погашением в 2034 году на $850 млн под 4,9% и 30-летние облигации на $1,15 млрд со ставкой купона 5,2%.

Средства, полученные от размещения долговых обязательств, будут направлены на общекорпоративные нужды, включая погашение имеющейся задолженности и выкуп акций.

За последние три месяца капитализация Northrop Grumman снизилась на 7%, до $65,7 млрд.