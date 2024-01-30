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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Минфин Индии прогнозирует выход ВВП страны на третье место в мире к 2027 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объем индийского ВВП составит $5 трлн к 2027 году, и страна займет третье место в мире по этому показателю, прогнозирует Министерство финансов Индии.

Сейчас годовой ВВП страны составляет $3,7 трлн, отмечает CNBC. Индия считается пятой экономикой мира, уступая США, Китаю, Японии и Германии. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что к 2075 году Индия может занять второе место после Китая, обойдя США.

В 2024 финансовом году, который стартует 1 апреля, индийская экономика вырастет не менее чем на 7%, говорится в отчете Минфина. В 2025 фингоду также ожидается рост около 7%.

"Сильный внутренний спрос, включающий потребительские расходы и инвестиции, является следствием реформ и иных мер, принятых правительством в последнее десятилетие", - отметил в отчете главный правительственный советник по экономическим вопросам Ананта Нагесваран.

Цель правительства заключается в переходе в категорию развитых экономик к 2047 году, добавил советник.

Индия Минфин США Goldman Sachs Китай
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