"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) будет выпускать несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite, старт продаж которых на российском рынке намечен на первую половину года, сообщила пресс-служба предприятия.

Автозавод уже собрал первую партию из нескольких тысяч машин. "Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года. Продолжаются работы по формированию команды нового бренда и переговоры с крупнейшими в России дилерскими сетями", - говорится в пресс-релизе компании.

Среднесрочный план развития площадки в Санкт-Петербурге предполагает запуск производства "ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами". "Это позволит предоставить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места", - отмечают в компании.

Подробностей о том, каким будет модельный ряд и кто является иностранным партнером проекта, в компании не уточняют.

Активы петербургского автозавода, на котором теперь планируется выпускать машины бренда Xcite, в прошлом принадлежали Nissan, чье предприятие работало с 2009 года по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продавало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

Став производственным партнером завода, "АвтоВАЗ" летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 со 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой АКПП. Он собирался на основе модели китайского автоконцерна FAW - FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекращала сборку. В "АвтоВАЗе" ситуацию не комментировали.

Сейчас владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.