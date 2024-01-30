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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

РФ в 2023 году экспортировала сельхозпродукции на 3,9 трлн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала сельхозпродукции почти на 3,9 трлн рублей, что является историческим рекордом для отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии во вторник в Москве.

"Причем доля дружественных стран в поставках приблизилась к 90%", - сказал он.

По его словам, объем выданных льготных кредитов на расширение производства товаров агропромышленного комплекса превысил 800 млрд рублей.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, в 2023 году экспорт продукции АПК составил более $45 млрд против $41,6 млрд в 2022 году. В ведомстве рассчитывают, что по результатам досчета этот показатель будет еще выше.

Михаил Мишустин Минсельхоз
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