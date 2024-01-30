РФ в 2023 г. увеличила поставки удобрений в КНР в 1,7 раза, в основном за счет калия

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза почти до 3,5 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив $1,3 млрд.

Объем поставок хлористого калия (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) в прошлом году достиг 3 млн тонн по сравнению с 1,7 млн тонн годом ранее. В денежном выражении он увеличился на четверть до $1,1 млрд.

При этом поставки калия из Белоруссии в Китай также выросли и составили почти 3,5 млн тонн на $1,5 млрд (против 1,9 млн тонн на $0,9 млрд в 2022 году).

Для сравнения, в 2021 году в Китай было импортировано 2,25 млн тонн хлоркалия из России и 1,75 млн тонн - из Белоруссии.

Поставки сложных удобрений из России в Китай в 2023 году выросли в 1,6 раза в натуральном выражении (до 0,4 млн тонн) и на 37% в деньгах (до $183 тыс.).