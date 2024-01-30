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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Индекс потребдоверия в США в январе вырос до максимума за 2 года, ниже прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 114,8 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Индекс вырос по итогам третьего месяца подряд и достиг максимальной отметки за два года.

Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индекса составляло 108 пунктов, а не 110,7 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде декабрьского уровня, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе увеличился до 161,3 пункта по сравнению со 147,2 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий вырос до 83,8 пункта с 81,9 пункта.

"Январский рост потребительской уверенности, вероятно, отражает замедление инфляции, ожидание предстоящего снижения процентных ставок и в целом благоприятные условия на рынке труда", - полагает главный экономист Conference Board Дана Петерсон, слова которой приводятся в сообщении.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в ноябре подскочил на 5,4% в годовом выражении, достигнув рекордного уровня. Аналитики прогнозировали еще более значительный подъем – на 5,8%.

При этом значение индекса относительно октября уменьшилось на 0,2%, что стало первым снижением с января 2023 года.

США
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