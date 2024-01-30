Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 5 февраля изменит условия проведения переводов в иностранной валюте в другие банки для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальный размер комиссии будет повышен до $1 000 или 1 000 евро. Для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от $15 до $1 000 в валюте перевода.

В целом комиссия за проведение валютного перевода для физлиц в онлайн-банке сохранится на уровне 2%, в офисе - 3%.

Повышение максимального размера комиссии Райффайзенбанк объясняет изменениями на рынке и условиями работы банков-корреспондентов.

Ранее максимальный размер комиссии за валютный перевод составлял $300 или 300 евро.