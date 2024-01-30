Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 5 февраля изменит условия проведения переводов в иностранной валюте в другие банки для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальный размер комиссии будет повышен до $1 000 или 1 000 евро. Для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от $15 до $1 000 в валюте перевода.

В целом комиссия за проведение валютного перевода для физлиц в онлайн-банке сохранится на уровне 2%, в офисе - 3%.

Повышение максимального размера комиссии Райффайзенбанк объясняет изменениями на рынке и условиями работы банков-корреспондентов.

Ранее максимальный размер комиссии за валютный перевод составлял $300 или 300 евро.

Райффайзенбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переход на одну валюту с Белоруссией не обсуждается

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });