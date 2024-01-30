"Тинькофф" перестал владеть криптовалютным сервисом Aximetria

Aximetria перестала обслуживать клиентов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" перестала владеть швейцарским криптовалютным сервисом Aximetria.

Как говорится в материалах сервиса, доля ООО "ТКС" (входит в TCS Group) в Aximetria перешла консалтинговой компании Red Circle AG (Швейцария). "ТКС" принадлежало 5 347 акций сервиса номиналом 100 швейцарских франков (100% капитала).

Управляющим директором Aximetria остается Антон Кицун (по последним доступным открытым данным, возглавлял блок инвестиций и трейдинга в "Тинькофф").

На сайте Aximetria указано, что компания прекратила обслуживание клиентов. Информация о том, когда это произошло, не раскрыта.

Ранее сообщалось, что Aximetria является членом саморегулируемой организации VQF, которая официально признана швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA).

Лицензии швейцарского регулятора Aximetria не имеет. Прекращение компанией обслуживания клиентов FINMA не комментирует, так как в целом не обсуждает конкретных участников финансового рынка, сообщил "Интерфаксу" представитель регулятора.

"Тинькофф" от комментариев отказался.

TCS Group приобрела 83,2% сервиса Aximetria у ее основателей и венчурной компании Digital Horizon осенью 2021 года. Доля в Aximetria вместе с 51% новосибирской IT-компании Just Look обошлась группе в 0,8 млрд рублей.

Предполагалось, что Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии TCS Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия.

Aximetria GmbH - основанный в 2018 году швейцарский финансовый сервис, предоставляющий криптоуслуги (фокус на криптовалютах) для частных и корпоративных клиентов в Европе, Азии, Южной Америке и регионе СНГ.