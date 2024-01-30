Контейнерооборот в российских портах в 2023 году вырос на 15% до почти 5 млн TEU

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Контейнерооборот морских портов России в 2023 году составил 4,96 млн TEU, что на 15% больше показателя 2022 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,725 млн TEU (+3,9%), в импорте - 2,041 млн TEU (+23%), в транзите - 110 тысяч TEU (-21%), в каботаже - 1,084 млн TEU (+27%).

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 34,8%, в импортном - 41,2%, в каботаже - 21,8%, в транзитном направлении перегружалось 2,2%.

Количество груженых контейнеров выросло на 15,8%, до 3,675 млн TEU, число порожних - на 12,8%, до 1,285 млн TEU.

В 2023 году порт Владивосток увеличил перевалку контейнеров на 16,8%, до 1,519 млн TEU, Новороссийск - на 31,1%, до 1 млн TEU. Терминалы Большого порта Санкт-Петербург нарастили перевалку контейнеров на 13,1%, до 1,046 млн TEU.

Перевалка контейнеров в порту Восточный (Приморский край) увеличилась на 0,5%, до 639,3 тысячи TEU, в порту Калининград - на 35%, до 169,3 тысячи TEU. В порту Находка перевалка выросла в 5 раз, до 62,2 тысячи TEU. Контейнерооборот порта Корсаков (Сахалин) составил 143,8 тысячи TEU (+15,5%).

В порту Мурманск перевалка контейнеров сократилась на 5,1%, до 50 тысяч TEU. Контейнерооборот порта Петропавловск-Камчатский снизился до 111,9 тысячи TEU (-1,6%), Магадана - до 78,3 тысячи TEU (-10,2%), Дудинки - до 63,8 тысячи TEU (-10%), Архангельска - до 32,4 тысячи TEU (-10,2%).

Объем перевалки десяти крупнейших контейнерных терминалов в 2023 году:

- ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, группа FESCO) - 859,4 тыс. TEU (+11,9%),

- ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Global Ports) - 613,7 тыс. TEU (-1,7%),

- ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" (Новороссийск, группа "Дело") - 602,5 тыс. TEU (+3,4%),

- ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) - 558,7 тыс. TEU (+33,1%),

- АО "Новорослесэкспорт" (НЛЭ, группа НМТП) - 384,2 тыс. TEU (рост в 2,6 раза),

- ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - 362,4 тыс. TEU (+25,1%).

- АО "Петролеспорт" (ПЛП, Global Ports) - 165 тыс. TEU (+24,3%),

- ООО "Пасифик Лоджистик" (Владивосток) - 144,9 тыс. TEU (+10,8%),

- АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП, Сахалин) - 143,8 тыс. TEU (+15,2%),

- ООО "Владивостокский морской порт "Первомайский" - 129,2 тыс. TEU (+43,6%).

В материалах также отмечается, что "Балтийская стивидорная компания" (Калининград, группа НМТП) нарастила перевалку контейнеров на 62,3%, до 124,3 тысячи TEU, ООО "Феникс" (Бронка, Санкт-Петербург) - на 86,9%, до 106,4 тыс. TEU. АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Global Ports) в 2023 году сократил перевалку на 48,1%, до 112,2 тысячи TEU.

В целом, доля этих компаний составляет 86,8% от общего контейнерооборота в морских портах России в 2023 году.