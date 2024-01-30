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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке на 500 млн руб.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-11 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% займа на 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение выпуска продолжалось с 16 января.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 170,3 млрд рублей, 129 выпусков классических бондов, включая структурные и субординированные, на 53,7 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций на 850 млн юаней и 12 выпусков структурных облигаций на 314,5 млн юаней.

Альфа-банк
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