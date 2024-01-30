Рубль во вторник упал в основных валютных парах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 89,72 руб. в 19:00, что на 74,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,5 руб., подорожав на 1,37 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,03 рубля, до 93,22 руб. Курс китайского юаня увеличился на 8,45 копейки - до 12,44 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник опустился к основным мировым валютам, усилил темпы снижения во второй половине дня на фоне падения спроса на рублевую ликвидность после завершившегося накануне налогового периода января. На этот понедельник, 29 января, пришелся единый день уплаты налогов, когда в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы. Тем не менее, поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник, его итоги станут известны в среду, в 22:00 по московскому времени. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 47,6%, тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Мнение экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник ослабил позиции, что вполне ожидаемо, учитывая то, что налоговый период накануне закончился, а в курс транслируется сокращение экспортных доходов в результате спада цен на энергоносители в начале зимы. "Вместе с тем, рост валют к рублю сдерживается эффектом от комплекса факторов: жесткой денежно-кредитной политики, увеличившихся интервенций ЦБ, временного контроля репатриации и продажи экспортной выручки. В ближайшее время доллар может проколоть круглую отметку 90 рублей, однако для развития более глубокого девальвационного импульса оснований не видно. Во второй половине недели важным для валютного рынка будет то, как доллар отреагирует на итоги заседания ФРС, будем внимательно следить за динамикой индекса DXY. По нашим оценкам, в среду пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 88,5-90,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Рубль с начала недели тяготеет к ослаблению на фоне снижения нефтяных котировок, а также из-за завершения налогового периода. Тем не менее, значительного ослабления рубля не ожидается. Жесткая монетарная политика Банка России, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, а также продажа валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиционных сделок из ФНБ удержат рубль от значительного снижения", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефтяной рынок остается в плюсе во вторник, трейдеры оценивают ближневосточные новости. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 0,44%, до $82,74 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,04%, до $77,58 за баррель.

В выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка.

Тем временем государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила во вторник, что пока не будет увеличивать добычу до 13 млн баррелей в сутки (б/с) после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны. Объем мощностей компании останется на уровне 12 млн б/с.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 января на 32,03 копейки, до 89,2887 руб., и уменьшил курс евро на 18,82 копейки, до 96,7895 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 30,55 копейки по отношению к понедельнику и составил 89,2864 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 15,07 копейки и составил 89,3439 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 082,844 млн, из которых $422,855 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $659,989 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 25,73 копейки, до 96,7004 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, укрепился на 0,51 копейки, до 96,9241 руб. Объем торгов евро составил EUR545,22 млн, из которых EUR160,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR385,089 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 30 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 1 трлн 870 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 января, банки разместили 1 трлн 760 млрд рублей (при лимите 1 трлн 760 млрд рублей и спросе 2 трлн 081,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 января увеличилась на 26 базисных пунктов - до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник на 3 базисных пункта - до 15,6% годовых, на три месяца - поднялась относительно понедельника на 4 базисных пункта, до 15,41% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов, до 13,86% годовых.