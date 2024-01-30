ЦБ планирует получать больше сведений о внебиржевых сделках

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания о расширении перечня сведений, получаемых от бирж, по внебиржевым сделкам и показателям существенных отклонений в ходе торгов.

Согласно документу, организаторы торгов должны направлять регулятору информацию о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг и товаров, которую они получают от участников рынка. Биржи также будут сообщать о показателях, на основании которых выявлены существенные отклонения спроса, предложения, объема торгов и цены инструментов.

Проект подготовлен в целях совершенствования надзорных функций ЦБ, а также повышения эффективности контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

"Для обеспечения оперативного контроля ценообразования на биржевых торгах и осуществления надзорных мероприятий Банку России необходимо на регулярной основе получать сведения о внебиржевых сделках, поступающие к организаторам торговли от участников рынка. Также в случае существенных отклонений параметров торгов бирже предлагается сообщать конкретные показатели, на основании которых она пришла к выводу об их наличии", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Там добавили, что такую информацию Банк России сейчас получает на нерегулярной основе, по соответствующему запросу.