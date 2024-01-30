Минсельхоз подготовил проект распределения квоты на беспошлинный ввоз 100 тыс. т томатов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, в котором в том числе содержатся правила распределения беспошлинной квоты на ввоз в РФ 100 тыс. тонн томатов до конца мая 2024 года.

Проект документа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Речь идет о томатах, поставляемых под кодами 0702 00 000 1, 0702 00 000 2, 0702 00 000 3 и 0702 00 000 4 ТН ВЭД ЕАЭС за исключением томатов ребристой, продолговатой (удлиненной) и вишневидной (включая коктейльные сорта) формы, среднеплодных и крупноплодных.

Как сообщалось, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 января одобрил квоту на беспошлинный ввоз томатов в РФ в объеме не более 100 тыс. тонн. Это меньше объема, о котором изначально запрашивала Россия – 130 тыс. тонн.

В декабре подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ одобрила введение тарифной льготы на импорт в РФ в первом полугодии 2024 года 130 тыс. тонн томатов "для исключения риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке".

"В настоящее время наблюдается тенденция по частичному переориентированию наших сельхозпроизводителей с одних видов помидоров на другие. Кроме того, растет потребительский спрос. В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", - заявлял министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводились в сообщении ЕЭК.

В частности, речь идет о поставках из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством, отмечал Слепнев.

Льгота будет предоставляться до конца мая 2024 года.