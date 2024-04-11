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Минсельхоз распределил квоту на беспошлинный ввоз в Россию томатов

Таможенные льготы будут распространяться на среднеплодные и крупноплодные помидоры кроме ребристых, продолговатых и вишневидных

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз распределил квоту на импорт в Россию томатов без взимания таможенной пошлины. Как сообщает ведомство, ее получили 160 компаний. Министерство обеспечит им выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции.

Наибольшие доли в квоте у ООО "ФТК" (12 835 тонн), ООО "ДВ-Фрут" (9993 тонны) и ООО "Фрутелла" (9547 тонн).

В конце марта правительство утвердило постановление, в соответствии с которым до 31 мая 2024 года импорт томатов в объеме до 100 тысяч тонн освобождается от уплаты таможенной пошлины. Это решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, говорится в пресс-релизе правительства.

Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов. Оно было принято 26 января 2024 года.

Базовая ставка пошлины на импорт томатов составляет 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро за кг.

Предложение о беспошлинном ввозе томатов подготовил Минсельхоз. Речь шла об импорте 130 тысяч тонн. Совет ЕЭК снизил этот показатель до 100 тысяч тонн.

По данным Росстата, в марте в России томаты подорожали на 4,3%, с начала года по 8 апреля - на 22,1%.

Минсельхоз ЕЭК Росстат правительство
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