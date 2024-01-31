Акционеры MDMG 20 февраля рассмотрят спецрешения для редомициляции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Акционеры группы компаний "MD Medical" (MD Medical Group Investments Plc, MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на внеочередном собрании 20 февраля рассмотрят ряд спецрешений, связанных с редомициляцией компании с Кипра в САР Калининградской области, сообщила группа.

Акционеры MDMG одобрили редомициляцию компании в августе 2023 года.

Как следует из повестки к собранию, в случае одобрения решений компания продолжит работу под названием МКПАО "МД Медикал Груп", ее гендиректором останется Марк Курцер. Предполагается, что устанвый капитал МКПАО будет состоять из 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рубля.

Акционерам предлагается избрать совет директоров МКПАО в текущем составе - в списке кандидатов Владимир Меклер (является председателем совета с 2016 года), Марк Курцер, независимые директора Виталий Устименко, Татьяна Лукина, Сергей Калугин, Юрий Кудимов.

В повестке к внеочередному собранию также указано, что акционерам предстоит рассмотреть решение об обязательстве МКПАО по осуществлению инвестиций на 50 млн рублей на территории России в течение 1 года с даты перерегистрации.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 30 января.

MDMG на 67,9% принадлежит основателю и гендиректору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

Компания объединяет 55 медицинских учреждений, включая 11 многопрофильных госпиталя и 44 амбулаторные клиники, в 27 регионах.