Выручка УК сети клиник "Мать и дитя" в III квартале выросла на 5,4%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

В отчетном периоде выручка московских госпиталей снизилась на 4,1% год к году – до 3,2 млрд рублей (в связи со снижением заболеваемости COVID); доходы амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличились на 11,4% до 715 млн рублей за счет роста циклов ЭКО и количества посещений.

Выручка региональных госпиталей выросла на 14,6% до 1,9 млрд рублей на фоне сильных результатов по всем направлениям оказываемых услуг в Тюмени, Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге; доходы амбулаторных клиник в регионах увеличились на 21,9% до 931 млн рублей в связи с ростом количества циклов ЭКО и среднего чека на услугу.

В III квартале MDMG зафиксировала рост количества амбулаторных посещений на 9,3% до 528,7 тыс. В Москве рост среднего чека на услугу составил 5,3% до 5,6 тыс. рублей, в регионах – на 5% до 2,2 тыс. рублей.

Количество койко-дней в стационаре при этом сократилось на 11,5% до 34,6 тыс. Средний чек в Москве снизился на 13,8% до 81,9 тыс. рублей, а в регионах вырос на 28,3% до 41,2 тыс. рублей.

Количество циклов ЭКО выросло на 13,2% и составило 4,77 тыс. при росте среднего чека на 1,3% до 283,7 тыс. рублей в Москве и на 13,2% до 273,4 тыс. рублей в регионах.

Количество принятых родов выросло на 16,5% до 2,81 тыс. Средний чек в Москве вырос на 2,3% до 485,6 тыс. рублей, в регионах – на 9,7% до 202,5 тыс. рублей.

CAPEX MDMG по итогам III квартала составил 1,14 млрд рублей. Основная доля капзатрат приходится на госпитальный сегмент (92%), доля расходов на строительные работы в новых клиниках и текущий ремонт составляет почти 8%. Основная доля CAPEX пришлась на инвестиции в приобретенный госпиталь на Мичуринском проспекте в Москве (847 млн рублей).

На 30 сентября долг MDMG составил 856 млн рублей, размер денежных средств – 7,5 млрд рублей. Чистая денежная позиция на конец отчетного периода составила 6,65 млрд рублей.

"Наше устойчивое финансовое положение, а именно чистая денежная позиция в размере 6,7 млрд рублей, позволяет нам не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше, как органически, так и за счет приобретений, а также возобновить выплаты дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции (смена юрисдикции компании с Кипра в САР Калининградской области одобрена акционерами в августе - ИФ)", - приводит компания слова гендиректора ГК "MD Medical" Марка Курцера.

MDMG объединяет 53 медицинских учреждения, включая 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием в 27 регионах РФ.

Акции компании торгуются на Мосбирже. Freefloat составляет около 32,1%, 67,9% акций компании принадлежат Марку Курцеру.