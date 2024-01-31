Доллар поднялся выше 90 руб. впервые с 16 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань растут на Московской бирже в среду вечером. Доллар поднялся выше 90 руб. впервые с 16 января, евро торгуется по направлению к 98 руб.

Курс доллара в 18:45 МСК составил 90 руб./$1, поднявшись на 28 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар рос до 90,005 руб. Евро при этом торговался на отметке 97,61 руб./EUR1 - плюс 11 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,35 копейки - до 93,43 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 6,9 копейки - до 12,51 руб.

"Ключевым негативом для рубля остается недостаточно благоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Это не позволяет при текущем курсе российской валюты комфортно обеспечивать возросшие расходы госбюджета без слишком быстрого исчерпания ФНБ. Поддержку рублю по-прежнему оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также большая доля валютной выручки, которую экспортеры обязаны возвращать в страну и продавать на бирже. Правда, эти факторы могут лишь удерживать рубль от более быстрого ослабления, если котировки нефти не закрепятся существенно выше текущих уровней на достаточно продолжительный период", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.