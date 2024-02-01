Shell в IV кв. неожиданно нарастила скорректированную прибыль и объявила buyback

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила скорректированную прибыль в четвертом квартале 2023 года на 17% относительно предыдущего квартала, хотя рынок ожидал ее снижения.

Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре составила $7,31 млрд по сравнению с $6,22 млрд кварталом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Vara Research, для этого показателя равнялся $6,04 млрд.

Скорректированная EBITDA почти не изменилась и сложилась на уровне $16,34 млрд.

Чистая прибыль в октябре-декабре составила $474 млн по сравнению с $7,04 млрд кварталом ранее, говорится в отчетности нефтегазового гиганта.

В четвертом квартале 2022 года Shell получила чистую прибыль в размере $10,41 млрд, скорректированную прибыль в размере $9,81 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $20,6 млрд.

Выручка компании в четвертом квартале 2023 года составила $78,73 млрд по сравнению с $76,35 млрд в третьем квартале и $101,3 млрд в четвертом квартале предыдущего года.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале увеличился на 4% в квартальном выражении - до 2,83 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также сообщила, что проведет в ближайшие три месяца обратный выкуп акций на сумму до $3,5 млрд и повышает квартальные дивиденды на 4% - до 34,4 цента на акцию.