Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Доля импортной соли на рынке РФ в 2023 году выросла до 33,6%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доля импортной соли на рынке РФ в 2023 году выросла до 33,6% с 31,1% годом ранее, хотя отечественной продукции достаточно, сообщает Руспродсоюз.

"Рост импорта вызван сложностями с подачей вагонов для отгрузки отечественной продукции и политикой ритейла, - говорится в сообщении Руспродсоюза. - Сроки доставки как порожних, так и груженых вагонов со стороны ОАО "РЖД" возросли более чем в три раза, что привело к замедлению поставки соли клиентам. При этом иностранные поставщики не испытывают сложностей с быстрой отгрузкой своей продукции".

"Срок доставки порожних вагонов с момента заадресовки на заводы вырос с 3-5 суток до 15-17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза", - отметил зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, вторым фактором, влияющим на рост импорта, являются предпочтения торговых сетей, которые ставят на полки зарубежную соль, либо продукцию компаний-перефасовщиков импортной соли вместо соли российских добывающих предприятий.

Между тем мощностей отечественных производителей соли достаточно как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны.

"В связи с этим мы готовим предложения по квотированию отечественной соли в ритейле в законопроект о "российской полке". Ведь это категория, которая включена в доктрину продовольственной безопасности и по которой показатели доктрины не выполняется не по вине производителей", - подчеркнул Леонов.

Согласно пресс-релизу, соль в Россию поставляют Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан и Иран. Основные – Белоруссия и Казахстан.

Руспродсоюз Белоруссия Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бенефициар Goldman Group Роман Гольдман стал фигурантом второго уголовного дела

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

"АЛРОСА" и власти Анголы продолжают переговоры по "Катоке"

Россияне в 2023 году закупили 95 т золота в слитках

Уолл-стрит упала на заявлениях главы Федеральной резервной системы

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В РФ запретили ввозить корма для животных с сербского предприятия Farmina

В РФ запретили ввозить корма для животных с сербского предприятия Farmina

Выпуск легковых автомобилей и грузовиков в России в 2023 году вырос на 19%

Россия в январе снизила экспорт бензина на 37% к 2023 году, дизтоплива - на 23%

Доллар поднялся выше 90 руб. впервые с 16 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });