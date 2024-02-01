Доля импортной соли на рынке РФ в 2023 году выросла до 33,6%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доля импортной соли на рынке РФ в 2023 году выросла до 33,6% с 31,1% годом ранее, хотя отечественной продукции достаточно, сообщает Руспродсоюз.

"Рост импорта вызван сложностями с подачей вагонов для отгрузки отечественной продукции и политикой ритейла, - говорится в сообщении Руспродсоюза. - Сроки доставки как порожних, так и груженых вагонов со стороны ОАО "РЖД" возросли более чем в три раза, что привело к замедлению поставки соли клиентам. При этом иностранные поставщики не испытывают сложностей с быстрой отгрузкой своей продукции".

"Срок доставки порожних вагонов с момента заадресовки на заводы вырос с 3-5 суток до 15-17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза", - отметил зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, вторым фактором, влияющим на рост импорта, являются предпочтения торговых сетей, которые ставят на полки зарубежную соль, либо продукцию компаний-перефасовщиков импортной соли вместо соли российских добывающих предприятий.

Между тем мощностей отечественных производителей соли достаточно как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны.

"В связи с этим мы готовим предложения по квотированию отечественной соли в ритейле в законопроект о "российской полке". Ведь это категория, которая включена в доктрину продовольственной безопасности и по которой показатели доктрины не выполняется не по вине производителей", - подчеркнул Леонов.

Согласно пресс-релизу, соль в Россию поставляют Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан и Иран. Основные – Белоруссия и Казахстан.