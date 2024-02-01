ВЭБ стал совладельцем инвестплатформы Sk Capital

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ вошел в капитал инвестиционной платформы Sk Capital (ООО "СК Капитал") на паритетных началах (50/50) с фондом "Сколково", говорится в совместном сообщении сторон.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов через пресс-службу назвал паритетную структуру акционерного участия оптимальным решением. На базе инвестиционной платформы будут объединены финансовые возможности, инвестиционная и технологическая экспертиза ВЭБа и фонда "Сколково", а стартапы сколковской экосистемы получат новые возможности для развития, отметил он.

Предполагается, что управляющая компания Sk Capital станет ключевой площадкой для проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных отраслях, сказано в сообщении. Компания продолжит управлять венчурными фондами на сумму более 6 млрд рублей, выступать в роли инвестбанка для технологических компаний и консультанта для корпораций в реализации их инновационных стратегий, отмечается в релизе.

Среди задач Sk Capital - содействие в реализации инвестиционной политики "ВЭБ.РФ" в рамках технологической повестки. Ранее госкорпорация уже выделила первые четыре направления инвестиционной активности - кибербезопасность, телекоммуникационное оборудование, технологии в нефтесервисе и беспилотные летательные аппараты. В августе 2023 года на встрече с президентом Владимиром Путиным Шувалов говорил, что ВЭБ рассматривает возможность инвестиций в проект по созданию крупной компании в сфере кибербезопасности.