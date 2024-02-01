Wood Mackenzie прогнозирует рост спроса на нефть на 2 млн б/с в 2024 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2024 году составит 103,5 млн баррелей в сутки, считают аналитики Wood Mackenzie.

По их мнению, из общего прироста на 2 млн б/с на Китай придется 25%. Другими ключевыми рынками увеличения потребления эксперты называют Индонезию, Вьетнам, Таиланд и США. Рост спроса также будет обеспечен высокими показателями загрузки и успешным наращиванием нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке на 600 тыс. б/с.

"Большая часть роста (спроса на нефть) придется на вторую половину года", чему "будет способствовать улучшение экономического роста и снижение процентных ставок", полагает старший вице-президент по исследованиям Wood Mackenzie Алан Гелдер.

Как считают эксперты, предложение нефти будет отставать от роста спроса в связи с действиями ОПЕК+ в течение 2024 года. Однако без таких ограничений производства на рынке может возникнуть переизбыток предложения, особенно если увеличение потребления окажется ниже ожиданий, добавляют они.

Ключевым фактором, влияющим на прогноз поставок нефтепродуктов, являются предположения Wood Mackenzie о том, что нигерийский НПЗ Dangote будет успешно выведен на полную мощность в 650 тыс. б/с к концу второго квартала.

"По мере того, как страны ОПЕК+ будут возобновлять рост добычи, НПЗ, производящие средние дистилляты, такие как топливо для реактивных двигателей и дизельное топливо/газойль, будут наращивать производство", - отмечает Гелдер. "Тем не менее, смягчение процентных ставок и ребалансировка ВВП имеют решающее значение для роста спроса на дистилляты", - заключает он.