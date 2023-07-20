Volvo Car сократила чистую прибыль почти втрое во II квартале

При этом выручка у шведского автопроизводителя увеличилась на 43%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car во втором квартале 2023 года резко сократил чистую прибыль, несмотря на увеличение выручки на 43%.

Чистая прибыль в апреле-июне упала в 2,7 раза, до 3,54 млрд шведских крон ($350 млн) с 8,98 млрд крон за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Падение показателя вызвано главным образом высокой сравнительной базой - год назад Volvo зафиксировала единовременный доход от размещения акций Polestar на бирже Nasdaq.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне 3,72 млрд крон.

Тем временем выручка компании выросла на 43% в годовом выражении, до 102,2 млрд крон, превысив консенсус-прогноз на уровне 100,95 млрд крон.

Позитивная динамика была достигнута во многом за счет увеличения объемов производства и продаж автомобилей.

Продажи машин во втором квартале выросли на 25% - до 178,8 тыс. штук против 140 тыс. годом ранее.

По итогам года Volvo Car рассчитывает зафиксировать рост продаж существенно больше 10%. Компания также ожидает, что в 2023 году доля полностью электрических автомобилей среди реализованных машин превзойдет показатель прошлого года (11%).

Акции Volvo Car дешевеют на 2,9% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 3%, до 148,5 млрд крон.