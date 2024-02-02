Европейские акции снизились на статданных, отчетностях компаний

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг. Инвесторы оценивали итоги заседания Банка Англии, отчетности эмитентов и макроэкономические новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,37% и составлял 483,86 пункта. Индекс снизился впервые за шесть сессий.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,11%, германский DAX - на 0,26%, французский CAC 40 - на 0,89%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,2% и 0,6% соответственно.

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам первого в этом году заседания. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), один - за снижение на 25 б.п.

Британский ЦБ теперь прогнозирует рост ВВП страны по итогам 2024 года на уровне 0,25%, в 2025 году - на 0,75%, в 2026 году - на 1%. Предыдущий прогноз предполагал нулевое изменение ВВП в этом году, рост на 0,25% в следующем году и на 0,75% в 2026 году.

Инфляция в Великобритании, по прогнозу Банка Англии, во втором квартале составит около 2% по сравнению с 3,6% в январе-марте, а затем ускорится в третьем и четвертом кварталах и к концу года будет составлять около 2,75%.

Центральный банк Швеции (Riksbank) в четверг также не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4%, как и ожидалось.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, по предварительным данным. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда она составила 2,9%, и совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в январе замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Эксперты ожидали ослабления базовой инфляции до 3,2%.

Безработица в еврозоне в декабре составила 6,4%, не изменившись по сравнению с ноябрем и вновь зафиксировав минимум в истории валютного блока.

Акции Shell подорожали на 2,4%. Британо-нидерландская компания неожиданно нарастила скорректированную прибыль в четвертом квартале 2023 года на 17% в квартальном выражении, а также объявила buyback на $3,5 млрд и подняла дивиденды на 4%.

Капитализация других нефтегазовых гигантов также выросла: BP plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,8%.

Рыночная стоимость Deutsche Bank увеличилась на 4,6%. Крупнейший банк Германии увеличил выручку в октябре-декабре, а также объявил о намерении увеличить объемы обратного выкупа акций и дивидендных выплат в 2024 году по крайней мере на 50% по сравнению с прошедшим годом.

Бумаги швейцарского Julius Baer прибавили в цене 0,9%. Банк объявил об уходе главного исполнительного директора Филиппа Рикенбахера и закрытии направления кредитования частных заемщиков с обеспечением в виде будущих денежных потоков и внебиржевых ценных бумаг.

Крупнейший по объему активов банк Франции BNP Paribas сократил чистую прибыль вдвое в четвертом квартале из-за роста операционных расходов. Котировки его бумаг упали на 9,2%.

Французская фармацевтическая Sanofi в минувшем квартале получила чистый убыток в размере 555 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 3,11 млрд евро за аналогичный период 2022 года, а ее выручка не оправдала прогнозов аналитиков.

На этом фоне компания сообщила, что ее главным финансовым директором взамен Жана-Батиста Шасселупа де Шатийона с 1 апреля станет Франсуа-Ксавье Роже, занимавший аналогичный пост в Nestle в течение 8 лет. Капитализация Sanofi уменьшилась на 4,1%.

Германский производитель медицинской продукции Siemens Healthineers AG, входящий в группу Siemens, в прошлом квартале увеличил чистую прибыль до 431 млн евро по сравнению с 421 млн евро годом ранее. Акции компании подорожали на 4,4%.