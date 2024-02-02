Фондовые индексы США выросли на статистике и корпоративных новостях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций восстановился в четверг после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и статистику, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В среду завершилось очередное заседание ФРС, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%, сообщает Trading Economics.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс.

Индекс деловой активности в производственной сфере США (ISM Manufacturing) в январе подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 15 месяцев подряд, однако январское значение стало самым высоким с октября 2022 года.

Фармацевтическая Merck & Co. завершила четвертый квартал с чистым убытком, однако выручка превысила ожидания. Котировки акций компании выросли в четверг на 4,7%.

Одна из крупнейших табачных компаний мира Altria Group в октябре-декабре резко сократила чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль оказалась на уровне прогнозов. Ее бумаги прибавили в цене 4%.

Стоимость бумаг Tesla ушла вверх на 0,8%. Глава компании Илон Маск заявил, что незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании со штата Делавэр на Техас. Также Tesla объявила о предоставлении скидок на некоторые комплектации электромобилей Model Y в Китае.

Акции Plug Power Inc. подскочили на 5,6% (до максимума за три месяца) на новости о том, что компания начала поставки "зеленого" водорода с нового предприятия в городе Вудбайн (штат Джорджия).

В то же время цена бумаг Honeywell International снизилась на 2,5%. Промышленно-технологическая корпорация в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 24%, однако выручка не оправдала ожиданий.

Производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive дал слабые прогнозы прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в июне, что вызвало падение котировок акций более чем на 24%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 369,54 пункта (на 0,97%) и составил 38519,84 пункта. Лидерами подъема помимо Merck стали акции Amgen Inc. и Walgreens Boots Alliance Inc., подорожавшие на 3,3% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 60,54 пункта (на 1,25%) - до 4906,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 197,63 пункта (на 1,3%) и достиг 15361,64 пункта.