Денежная база в России снизилась с 19 по 26 января на 148,8 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 января составил 18 030,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 января денежная база в России равнялась 18 178,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,82%, или на 148,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.