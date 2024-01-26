Денежная база в РФ снизилась с 12 по 19 января на 76,7 млрд рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 января составил 18 178,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 12 января денежная база в России равнялась 18 255,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,42%, или на 76,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.