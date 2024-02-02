Объем активов американских фондов денежного рынка впервые превысил $6 трлн

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Активы американских фондов денежного рынка впервые превысили $6 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI).

Фонды денежного рынка инвестируют в краткосрочные обязательства, преимущественно государственные. Около 60% в этих фондах принадлежит институциональным инвесторам, остальное - розничным.

В 2023 году приток средств в американские фонды денежного рыка составил более $1 трлн.

Газета связывает их популярность с необычайно высокой доходностью долговых инструментов, обусловленной жесткой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США.

1 февраля ФРС оставила процентные ставки неизменными и не дала четких сигналов о сроках их снижения. Активы фондов денежного рынка превысили $6 млрд именно в этот день.