Расходы английских футбольных клубов в зимнее трансферное окно резко сократились

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Затраты футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) на покупку новых игроков в зимнее трансферное окно, завершившееся 1 февраля, рухнули до минимального уровня со времен пандемии коронавируса на фоне ужесточения правил финансового fair play, пишет Financial Times со ссылкой на данные Deloitte.

Команды АПЛ в январе потратили на приобретение игроков всего 121,3 млн евро, тогда как годом ранее показатель достигал рекордных 842,6 млн евро. Меньше клубы тратили только в сезоне 2020-2021, то есть в разгар коронавирусных ограничений.

Общий объем зимних трансферов в пяти ведущих футбольных лигах Европы составил всего 572 млн евро против 1,2 млрд евро в прошлом году.

Таким образом, доля Англии в общеевропейском показателе упала до 20% с 79% годом ранее. Впервые с 2011 года АПЛ уступила первую строчку по общим расходам - новым лидером стала французская "Лига 1", главным образом благодаря масштабной трансферной кампании "Лиона".

Более половины клубов АПЛ вообще не покупали новых игроков в январе, включая лидирующих в чемпионате "Арсенал" и "Ливерпуль", а самой активной на рынке командой лиги неожиданно стал "Кристал Пэлас", потративший 29,1 млн евро. Клуб лишился одного из своих лидеров Майкла Олисе и приобрел полузащитника "Блекберна" и сборной Англии Адама Уортона, сумма сделки оценивается в 22 млн фунтов ($28 млн).

Аналитики и агенты отмечают, что наказание "Эвертона" и "Ноттингем Фореста" за нарушение финансовых правил ("Эвертон" уже лишили 10 очков в чемпионате, та же участь может постигнуть и "Ноттингем") заставило остальные клубы осторожнее распоряжаться своими финансами и урезать трансферные бюджеты.

"Времена, когда тренер говорил: "Я хочу нападающего, купите мне нападающего", прошли, сейчас им отказывают, - сказал спортивный агент Марлон Фляйшман. - Сейчас финансовое здоровье клуба и соблюдение регламента являются важными факторами".

В этом сезоне европейские клубы не могут тратить на покупку игроков и зарплаты членам команды более 90% выручки. В следующем сезоне лимит будет снижен до 80%, а еще через год - до 70%.

"Мы, по сути, не видели громких трансферов, которые имели бы последствия для всего рынка", - отметил аналитик Deloitte Калум Росс.

При этом он добавил, что зимнее трансферное окно чаще всего проходит спокойнее летнего, потому что клубы преимущественно доукомплектуют состав и точечно закрывают проблемные позиции.

Летом активность на рынке игроков может быть более заметной. В частности, в "Ливерпуле" произойдет смена тренера после объявленного ухода Юргена Клоппа, а "Манчестер Юнайтед" продолжит перестраиваться с приходом нового акционера в лице Джима Рэтклиффа. Такие перемены в командах часто ведут к массовому обновлению состава.