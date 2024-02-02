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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Чистая прибыль ExxonMobil в IV квартале упала на 40%, выручка - на 12%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая ExxonMobil зафиксировала снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года на 40%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, а выручка их не оправдала.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $7,63 млрд, или $1,91 в расчете на акцию, по сравнению с $12,75 млрд, или $3,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $2,48 на акцию с $3,4 на акцию годом ранее, однако оказалась лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,2 на акцию.

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Квартальная выручка ExxonMobil снизилась на 12%, до $84,34 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $90 млрд.

Добыча углеводородов в четвертом квартале увеличилась до 3,824 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,822 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,688 млн б.н.э./сут. в третьем квартале.

Чистая прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в октябре-декабре упала в два раза - до $4,15 млрд, в сегменте переработки - в 1,3 раза, до $3,21 млрд.

Свободный денежный поток ExxonMobil в четвертом квартале уменьшился в 1,5 раза, до $7,97 млрд.

Капиталовложения в четвертом квартале составили $7,76 млрд, в 2023 году в целом - $26,33 млрд.

В минувшем году ExxonMobil вернула акционерам $32,4 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $17,4 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,95 на акцию по итогам прошедшего квартала, как и кварталом ранее.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу.

ExxonMobil
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