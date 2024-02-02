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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ХКФ банк разместил локальные облигации на $156 млн, заместив 78% выпуска "вечных" евробондов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" разместило бессрочные замещающие облигации на $156 млн, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 78%.

Первоначальный объем выпуска "вечных" субординированных евробондов ХКФ банка, размещенного осенью 2019 года, составлял $200 млн. Ставка купона по нему - 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. Первый колл-опцион по еврооблигациям предусмотрен через 5,25 лет с даты размещения.

С середины 2022 года ХКФ не выплачивал купоны по евробондам - условия "вечных" еврооблигаций позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению. Первоначальный график выплат предполагает купонные платежи каждые три месяца, ближайший из них приходится на 7 февраля.

Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В августе того же года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.

В июне 2023 года стало известно, что банк проведет ребрендинг и сменит название на "Хоум банк".

ХКФ банк Хоум кредит энд финанс банк
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