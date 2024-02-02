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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Сталепроизводители РФ в январе увеличили экспорт по ж/д на 1%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе на экспорт по сети РЖД 1,94 млн тонн металла по сравнению с 1,92 млн тонн в декабре 2023 года (прирост на 1%). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на экспорт в январе было отгружено 554 тыс. тонн металла против 564 тыс. тонн в декабре (падение на 2%). Показатель без учета Турции сократился к предыдущему месяцу на 6% до 212 тыс. тонн с 226,5 тыс. тонн. При этом экспорт российской стали в Турцию в январе составил 342 тыс. тонн против 337,6 тыс. тонн в декабре.

По итогам января назначением в Китай и на Тайвань было отгружено 199,5 тыс. тонн по сравнению с 245,5 тыс. тонн месяцем ранее (снижение на 19%).

Назначением в Мексику и в Бразилию в прошлом месяце по сети РЖД было отгружено 428 тыс. тонн металла против 457,2 тыс. тонн, поставленных в декабре (падение на 6%).

В страны СНГ в декабре было отгружено 530 тыс. тонн металла, что на 6% ниже декабрьских объемов (564 тыс. тонн).

Назначением в страны АТР (без учета Китая и Тайваня) в прошлом месяце было поставлено 30 тыс. тонн по сравнению с 32,2 тыс. тонн металла месяцем ранее. В страны Ближнего Востока и Африки было отгружено почти 167 тыс. тонн против 10,3 тыс. тонн в декабре за счет увеличения поставок в Египет и ОАЭ.

Экспорт из РФ железной руды и концентрата в январе составил 1,03 млн тонн по сравнению с 1,1 млн тонн в декабре, основной объем был отгружен в Китай – 888 тыс. тонн (955,9 тыс. тонн в декабре).

РЖД
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