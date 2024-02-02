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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Количество переводов между гражданами через СБП в IV квартале выросло на 20%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Количество переводов между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП) в IV квартале 2023 года выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 20% до 1,7 млрд, их сумма увеличилась на 23% и составила 9,1 трлн руб., за год данные показатели выросли в 2 раза, говорится в сообщении ЦБ.

Всего в IV квартале 2023 года граждане провели через СБП 2,4 млрд операций, что на 24% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем операций вырос на 25% до 10,4 трлн руб. Среднее количество операций в сутки достигло 26 млн.

Количество покупок товаров и услуг через СБП в IV квартале выросло на 34% до 600 тыс., их сумма увеличилась на 40% до 1,15 трлн руб., за год данные показатели выросли в 4 раза. Средний чек по операциям составил 1,8 тыс. рублей. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП выросла на 12 процентных пунктов до 27%.

Юрлица в IV квартале 2023 года увеличили количество выплат гражданам через СБП (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) в 2,5 раза до 33,4 млн переводов против 13,4 млн в III квартале 2023 года. Сумма выплат выросла в 1,8 раза до 143,3 млрд руб. (77,8 млрд руб. в предыдущем квартале).

Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, увеличилось за IV квартал на 16% до 1,5 млн. Количество малых и средних предприятий в СБП достигло 1,3 млн, что составляет 20% от их общего числа, отмечает ЦБ.

Переводами через Систему быстрых платежей в IV квартале 2023 года воспользовался каждый второй житель РФ, оплатой товаров и услуг – каждый третий. В среднем в IV квартале через СБП один гражданин совершил 20 переводов и оплатил 12 покупок, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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