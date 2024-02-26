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В наземном транспорте Москвы протестируют оплату проезда через СБП

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В наземном транспорте Москвы протестируют оплату проезда через систему быстрых платежей (СБП), для этого набирают 200 тестировщиков, сообщил городской департамент транспорта.

"Для участия в тестировании приглашаются 200 пассажиров (...) Они будут оплачивать проезд через QR-код на валидаторах наземного транспорта. После запуска сервиса в полноценном режиме москвичи вновь смогут удобно платить за проезд любым смартфоном. При этом пластиковая банковская карта не понадобится", - говорится в сообщении.

Пока этот способ оплаты в открытом тестовом режиме работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, напомнил через пресс-службу заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Система быстрых платежей - российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно. Нам важно, чтобы все сервисы оплаты проезда в городском транспорте столицы работали надежно и быстро", - сказал Ликсутов.

Максим Ликсутов СБП Москва
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