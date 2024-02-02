Российский рынок акций скорректировался вниз во главе с "Северсталью"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу умеренно скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне упавшей нефти (Brent откатилась к $77 за баррель) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и укрепления доллара на сильной статистике по рынку труда США.

Снижение индекса МосБиржи нивелировалось ослаблением рубля, а лидерами отката выступили бумаги "Северстали" по факту выхода рекомендаций по годовым дивидендам.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 3226,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,7% до 1117,31 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 по Москве дорожал на 53 копейки до 91 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,7-2% на фоне роста доллара на 1,26 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Северстали" (-1,6%, до 1635,2 рубля), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги Polymetal (-1,1%), ВТБ (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции "Московской биржи" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию (доходность 11,7% годовых - прим. ИФ), что оказалось выше ожиданий рынка.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года увеличился на 31,1%, до 107,9 трлн рублей с 82,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с декабрем 2023 года объем торгов сократился на 22,7% (со 139,6 трлн рублей).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3%), "Роснефти" (+0,9%), "Мечела" (+0,5% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел торги в пятницу в слабоволатильном разнонаправленном ключе. Приближение выходных способствовало большей осторожности и меньшей активности участников торгов. При этом слабость рубля в целом нивелировалась спадом нефтяных цен.

Нефть Brent не удержалась выше $80 за баррель после сигналов о возможной скорой деэскалации арабо-израильского конфликта. Впрочем, проблемы с судоходством в Красном море сохраняются, и это не дает ценам просесть слишком сильно, считает эксперт.

Январский отчет по рынку труда США оказался неожиданно сильным: число рабочих мест в экономике за месяц выросло на 353 тыс., тогда как консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение на 180 тысяч. На фоне выхода статистики индекс доллара DXY взлетел до 103,85 пункта (+0,8%), усилив давление на котировки commodities.

В начале следующей недели будут опубликованы январские индексы деловой активности PMI в секторе услуг России, КНР, еврозоны и США. "Лента" и ГК "Мать и дитя" опубликуют операционные результаты за IV квартал 2023 года. В понедельник последний день перед сплитом будут торговаться привилегированные акции "Транснефти", напомнил аналитик.

С технической точки зрения, ближайшая зона сопротивления по индексу МосБиржи располагается в районе 3240-3260 пунктов, и при благоприятной конъюнктуре и отсутствии негатива в выходные индикатор может подойти к этим уровням уже в начале следующей недели. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, рынок акций в конце недели почувствовал поддержку от ослабления рубля на фоне падающей нефти. Котировки нефти марки Brent в пятницу откатились ниже $78 за баррель, но, несмотря на это, рынок российских акций выглядел стабильно.

"На следующей неделе мы ожидаем консолидации на российском рынке акций на фоне взаимно противоположных факторов рубля и нефти, в равной степени влияющих на динамику основных компаний, входящих в индекс МосБиржи. Лучше рынка будет вести себя сектор золотодобывающих компаний, мы отмечаем начало растущей тенденции по золоту на мировых рынках", - отмечает Власенко.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в пятницу инвесторы фиксировали прибыль перед выходными на фоне снижения сырьевых рынков. Прогноз МВФ относительно резкого замедления роста экономики Китая ниже 4% в год к 2028 году негативно повлияли на цены сырья вместе с укреплением доллара, воодушевленного тем, что ФРС США не будет в марте понижать процентные ставки, как заявили представители комитета по открытым рынкам Федрезерва.

Давление на нефть также оказали не подтвержденные сообщения западных СМИ о том, что Израиль при помощи международных посредников согласен на временное прекращение огня в секторе Газа.

Среди лидеров роста на фондовом рынке в пятницу оказались депозитарные расписки группы Headhunter (+4,6%), видимо, в связи с новостями о том, что почти все держатели бумаг из дружественных России стран обменяли депозитарные расписки кипрского головного общества группы на вновь выпущенные акции российского МКАО "Хэдхантер". Лидерами понижения оказались акции "Северстали", возможно, в связи с тем, что инвесторы фиксировали прибыль после рекомендации советом директоров дивидендов по акциям компании за 2023 год. В понедельник индекс МосБиржи по-прежнему останется в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

Что касается рынка труда США, то он остается сильным, несмотря на ожидания снижения числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, отмечает аналитик.

В ФРС теперь считают, что сильный рынок труда в США уже не является проблемой для экономики и не слишком мешает замедлению инфляции потребительских цен, которая постепенно, но движется к цели Федрезерва в 2% в год. Поэтому для Комитета по открытым рынкам ФРС в марте при принятии очередного решения по процентным ставкам данные по январской и февральской инфляции будут более важны, чем данные за те же месяцы по рынку труда. Уже ясно, что ФРС ни повышать, ни снижать процентные ставки в марте не будет, поэтому вышедшие январские данные для регулятора не будут иметь большого значения, считает Мильчакова.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи на неделе вышел из узкого диапазона и продолжил рост в рамках среднесрочного тренда, оставаясь выше 3200 пунктов. Подъем на российском рынке поддержали рост аппетита к риску на мировых рынках, слабеющий рубль, а также ожидания смягчения монетарной политики Банка России в 2024 году. Однако в среднесрочной перспективе рост по-прежнему будет сдерживаться текущей жесткой монетарной политикой ЦБ, полагает эксперт.

"Северсталь" объявила о выплате дивидендов, это хороший сигнал для всего сектора металлургов, которые могут вернуться к практике выплаты дивидендов, что обеспечит больший приток ликвидности. Среди лидеров роста на неделе выступили бумаги "Яндекса", который продолжает процесс редомициляции.

Нефть Brent на неделе откатилась ниже отметки $80 за баррель на новостях, что Израиль и ХАМАС могут договориться о временном перемирии, что снимет напряженность на Ближнем Востоке. Также на снижение котировок, возможно, повлиял пересмотр прогноза начала цикла снижения базовой ставки после заседания ФРС США, отмечает эксперт.

Давление на рубль на текущей неделе усилилось, в частности, из-за завершения налогового периода, снижения объемов продаж валютной выручки, ослабления цен на нефть, а также на фоне вероятного восстановления импорта и, соответственно, повышения спроса на иностранную валюту после сезонного снижения в январе, считает Яковлев.

В Азии в пятницу индексы акций выросли, за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы CAC 40 и FTSE просели на 0,2-0,4%, DAX вырос на 0,4%) и в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,2% во главе с Nasdaq, просел Dow на 0,1%).

Поддержку рынку акций Японии оказали сильные квартальные отчетности компаний. В то же время последние экономические данные были не слишком хорошими, и это усиливает уверенность инвесторов в том, что Банк Японии в ближайшее время не будет менять параметры денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,2% в предыдущий месяц, сообщило в пятницу статуправление. Это минимальный подъем с июня прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 2,9%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 353 тысячи. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тысяч.

По пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тысячи, а не на 216 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%, тогда как аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к снижению (Brent локально дешевела ниже $77 за баррель) на фоне укрепления доллара и из-за ожиданий деэскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне слухов о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 1,8%, до $77,25 за баррель (-2,3% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1%, до $72,23 за баррель (-2,7% в четверг).

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу вырос на 0,8% (до 103,85 пункта), что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.

Террористическая палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-3,2%), ПАО "Россети Юг" (-2,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-2,4%), ПАО "Россети Сибирь" (-2,2%), ПАО "ТНС Энерго" (-2,1%), расписки Х5 (-2%).

Подорожали акции "Глобалтрак менеджмент" (+9,3%), расписки HeadHunter (+4,6%), "префы" "МГТС" (+4%), акции ПАО "Евротранс" (+4%), "Группы ЛСР" (+3,7%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,22 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на акции "Северстали", 5,1 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,807 млрд рублей на акции "ММК").