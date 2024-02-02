JPMorgan отозвал иск об обжаловании bail-in евробондов украинского Приватбанка

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева 1 февраля рассмотрел и удовлетворил ходатайство американского банка JPMorgan об отзыве своего иска об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций национализированного украинского Приватбанка, сообщила пресс-служба Приватбанка.

Украинский госбанк напоминает, что в марте 2023 года аналогичный иск против Приватбанка в рамках этого дела отозвал швейцарский банк UBS.

Таким образом, в деле об обжаловании bail-in еврооблигаций остались: его инициатор - малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой руководит российский бизнесмен Евгений Йорих, украинское физлицо-предприниматель Дмитрий Сазонов и компания Concorde (Bermuda) Limited.

Более того, в тот же день суд вернул без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела совместное исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited.

Пресс-служба Приватбанка напоминает, что путем процедуры bail-in во время национализации уставный капитал банка был увеличен на 29,4 млрд гривен. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022 году.

"Владельцы облигаций проиграли в суде в Англии и решили попытать удачи в Хозяйственном суде города Киева, предъявив похожие требования. Они утверждают, что вследствие якобы признания недействительной процедуры bail-in получат право требования и смогут требовать от банка взыскания денежных средств, в котором им уже отказали в Лондоне", - поясняет адвокат Приватбанка.

Приватбанк - крупнейший банк Украины по объему активов. Экс-владельцы банка (крупнейшими из них были бизнесмены Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский) считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. На спасение банка, оказавшегося на грани финансового краха, государство после национализации потратило порядка $6 млрд. В настоящее время стороны ведут судебные споры как на Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Официальный курс на 2 февраля - 37,6 гривны/$1.