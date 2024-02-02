МКБ отложил анонсированное замещение евробондов-2026 в евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) отложил на неопределенный срок анонсированное замещение выпуска еврооблигаций в евро с погашением в январе 2026 года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

2 февраля утром МКБ заявил, что 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков в евро - с погашением в феврале 2024 года и в январе 2026 года. В качестве планируемой даты окончания размещения было установлено 15 февраля.

В опубликованном вечером сообщении банк указал, что даты начала и завершения размещения выпуска-2026 переносятся на неопределенный срок.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществлял выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для получения такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.