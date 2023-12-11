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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Набсовет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными облигациями, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ – это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем – $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).

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ВТБ
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