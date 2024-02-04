Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает обновлять максимумы экспорта природного газа в Китай по магистрали "Сила Сибири".

Как сообщила российская компания, "3 февраля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании. Ранее в этом году четыре рекорда были установлены в январе (после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года)".

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Для 2024 года действует контрактный объем в 30 млрд куб. м после 22 млрд куб. м в 2023 году (фактически было поставлено 22,7 млрд куб. м). В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.