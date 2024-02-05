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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен большинства blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (Brent торгуется в районе $77,5 за баррель и ослабления рубля); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3% из-за падения бумаг "Яндекса" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3222,41 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1113,53 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 91,2 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-5,2%), расписки OZON (-1,8%), бумаги "Северстали" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, говорится в сообщении группы. Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Подорожали акции Polymetal (+1,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Под давлением могут быть бумаги "Яндекса" на фоне заключения сделки по продаже бизнеса. Бумаги "Яндекса", которые сейчас торгуются на Мосбирже, прекратят обращаться, взамен к торгам будут допущены акции российской МКАО.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи на этой неделе может продолжить подъем в направлении прошлогоднего максимума 3290 пунктов. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России по монетарной политике на заседании, которое запланировано на следующую неделю. Скорее всего, регулятор в феврале не станет менять ключевую ставку (16% годовых).

В понедельник раскроют операционные результаты за 2023 год сеть клиник "Мать и дитя" и сеть гипермаркетов "Лента", также в понедельник последний день подачи заявок на участие в IPO "Делимобиля" (начало торгов акциями запланировано на 7 февраля), а "префы" "Транснефти" торгуются последний день перед приостановкой торгов из-за сплита с коэффициентом 1:100 (сплит акций позволит расширить круг розничных инвесторов в акционерах компании).

Фондовые индексы США и Азии

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,4-1,7% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальную отчетность.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 353 тыс. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Между тем индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

Январское значение индекса является максимальным с июля 2021 года, что говорит об улучшении настроений американцев в условиях замедления инфляции и устойчивости экономики.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в январе увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. PMI сферы услуг превышает данный уровень уже семнадцатый месяц подряд.

Сводный PMI поднялся до 51,5 пункта с 50 пунктов. Аналитики в среднем ожидали повышения PMI сферы услуг до 52,7 пункта, сводного - до 51,1 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо растут после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $77,56 за баррель (+0,3% и -1,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $72,4 за баррель (+0,2% и -2,1% в пятницу).

Подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене.

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4%, благодаря информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

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